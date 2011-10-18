Україна потребує коштів МВФ - експерти

Україна потребує коштів Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти під час круглого столу на тему: «Україна і МВФ. Що далі?» в Інституті Горшеніна у вівторок.

«Розмови зараз про те, чи потрібні нам гроші чи не потрібні - порожні. Вони потрібні. Я не вважаю, що без них виникнуть проблеми, але кошти потрібні. Як уряд буде домагатися їхнього виділення - не знаю», - сказав директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь ЮРЧИШИН. При цьому він зазначив, що ситуація складається таким чином, що виділення коштів від МВФ до кінця 2011 року Україні не варто очікувати.

Начальник відділу аналізу та досліджень "Райффайзен Банку Аваль" Дмитро СОЛОГУБ вважає, що виділення кредиту МВФ є не тільки ресурсом для фінансової системи, а й сигналом для інвесторів.

«Для України гроші МВФ життєво важливі як гроші для посилення позицій Нацбанку, так і фактор довіри інвесторів», - сказав експерт.

Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег УСТЕНКО вважає, що реформи в Україні потрібні не тільки для отримання коштів МВФ, але й в принципі для економіки країни.

«У реальності, Україна не так потребує цих грошах... Пан Азаров правий, коли каже, що гроші не так потрібні, потрібен сигнал, потрібна співпраця з МВФ для того, аби намагатися підтримувати ситуацію відносно стабільною, особливо на фоні поглиблення конкуренції у світі за будь-який додатковий фінансовий ресурс, а тим більше, такий дешевий як у МВФ», - сказав О.УСТЕНКО.

На думку президента Асоціації українських банків (АУБ) Олександра СУГОНЯКО, за умов сформованої боргової кризи, як на рівні цілих країн, так і окремих фізичних осіб, «кошти сьогодні потрібні всім країнам». «Я не знаю жодної країни, яка б сказала, що її не потрібні ресурси на сьогоднішній день», - резюмував президент АУБ.