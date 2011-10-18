Верховна Рада збільшила асигнування Держрезерву

Верховна Рада України ухвалила закон „Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 263 із 354 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено збільшення асигнувань загального фонду державного бюджету України на 2011 рік за програмою КПКВК 5121010 „Керівництво та управління у сфері державного резерву” в сумі 602,2 тис. грн.

Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується потребою покриття дефіциту фінансування Державного агентства резерву України та створення умов для виконання ним у повному обсязі покладених на нього функцій контролю та управління у сфері державного резерву.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, асигнувань, передбачених у державному бюджеті України на 2011 рік за програмою КПКВК 5121010 „Керівництво та управління у сфері державного резерву”, недостатньо навіть для проведення розрахунків з оплати послуг зв`язку, послуг із супроводження і технічного обслуговування програмних комплексів та плати за оренду службових приміщень.

У документі сказано, що наслідком обмеженості коштів для відшкодування витрат на відрядження у поточному році стали скорочення кількості перевірок підприємств – відповідальних зберігачів працівниками Контрольно-ревізійного управління та неможливість працівників Юридичного управління брати участь у судових засіданнях з метою захисту інтересів держави. У записці зазначається, що. у свою чергу, відсутність контролю зі сторони Держрезерву за станом зберігання запасів державного резерву призводить до самовільного використання та розкрадання матеріальних цінностей відповідальними зберігачами, порушення належних технології та умов зберігання та, як наслідок, до нанесення збитків державі в особі Держрезерву України.

У пояснювальній записці зазначено, що за розрахунками нагальна потреба Держрезерву України на 2011 рік в асигнуваннях загального фонду державного бюджету на видатки відрядження становить 462,2 тис. грн. Крім того, для забезпечення стабільного функціонування Держрезерву України мінімальна потреба в додаткових асигнуваннях загального фонду становить 140,0 тис. грн., зокрема для плати за оренду приміщення в сумі 60,0 тис. грн., оплата послуг зв`язку в сумі 37,0 тис. грн., послуг із супроводження та технічного обслуговування встановлених програмних комплексів в сумі 43,0 тис. грн.

Додаткові видатки пропонується покрити за рахунок додаткових надходжень до бюджету податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів в сумі 602,2 тис. грн.