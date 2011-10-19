Для України вигідний перехід на рублі в розрахунках з Росією за газ - Азаров

Санкт-Петербург. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що для України є вигідним перехід на рублі в розрахунках з Росією за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав українським журналістам на брифінгу в Санкт-Петербурзі.

"Я б хотів (перейти на розрахунки в рублях при оплаті за спожитий газ – УНІАН), чим швидше - тим краще. Тому що кожен місяць минув, завдяки відомій газовій угоді, – мільярд з валютних рахунків України знімається і перераховується до Росії», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в питанні переходу на розрахунки в рублях є певні технічні проблеми. За словами українського прем`єра, необхідно здійснити цілий ряд процедур для того, щоб зробити такий перехід можливим.

«Адже рублі - це теж валюта, так, на хвилиночку. Чи існує рішення? Так, рішення існує. Ми знаємо, яке це рішення», - наголосив М.АЗАРОВ. Він не конкретизував, як саме можна здійснити перехід на рублі в розрахунках за газ, проте зазначив, що це повинно влаштовувати як українську, так і російську сторону.

Нагадаємо, прем`єр-міністри Російської Федерації і України Володимир ПУТІН і Микола АЗАРОВ обговорили можливість взаєморозрахунків двох країн у рублях і домовилися про проведення наступного тижня зустрічі міністрів фінансів і голів центробанків двох країн з цього питання. Про це повідомив журналістам у Санкт-Петербурзі прес-секретар російського прем`єра Дмитро ПЄСКОВ.

За словами Д.ПЄСКОВА, прем`єри детально обговорили взаємодію двох країн в енергетиці, ракетно-космічній галузі, авіації, кредитно-фінансовій сфері.

«У контексті останнього питання детально обсудили можливість взаєморозрахунків у рублях в торгових операціях. Домовилися, що наступного тижня міністри фінансів і голови центральних банків двох країн проведуть відповідні переговори», - сказав Д.ПЄСКОВ за підсумками Ради голів урядів країн СНД.