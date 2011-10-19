Діапазон коливань пари євро/долар сьогодні буде обмежений «дном» 1.3650 - експерт

Діапазон коливань пари євро/долар на торгах у середу, 19 жовтня, буде обмежений актуальним "дном" 1.3650, а згори рівнем 1.3850, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, події на ринку розвиватимуться залежно від того, який текст протоколу останнього засідання Комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії буде опублікований. Крім того, важливими для ринку стануть дані споживчої інфляції і будівельного сектора США.