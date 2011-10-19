Міжбанк: відкриття торгів - 8,0090/8,0130 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 8,0090/8,0130 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2584/88, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,0475/11,0545. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3795/97 (вівторок - 1,3719/21).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9710/7,9910.