ЄБРР став власником 23% акцій СК «Універсальна»

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) увійшов до складу акціонерів ЗАТ "СК "Універсальна", інвестувавши в капітал компанії 85 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, на зборах акціонерів страховика від 13 жовтня 2011 року відбулося затвердження результатів додемісії. Статутний фонд компанії був збільшений шляхом випуску простих іменних акцій (37,95 млн. штук). ЄБРР сплатив 100% акцій додаткової емісії. На цьому етапі проходить завершення реєстрації емісії в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні вказують, що частка участі ЄБРР склала 23% у капіталі страховика, що робить його другим за величиною пакету акціонером СК "Універсальна". Інші акціонери компанії не знижували свою участь в капіталі.

Також зазначають, що рішення про залучення нового інвестора було прийняте акціонерами і керівництвом компанії "Універсальна" у розрізі стратегії на найближчі 5 років. Залучені ресурси будуть спрямовані на розвиток компанії: поліпшення структури активів, усіх фінансових показників, розвиток мережі, поліпшення клієнтського сервісу, навчання персоналу, IT технології. У цілому ж політика СК "Універсальна" з диверсифікації портфеля і зниження частки моторного страхування залишиться незмінною.

"Підписання договору з ЄБРР - це в першу чергу підтвердження ефективності і прозорості діяльності СК "Універсальна". Присутність міжнародної фінансової установи такого рівня у складі акціонерів говорить про правильність вибраної стратегії розвитку і відповідність діяльності компанії європейським стандартам ведення бізнесу" - зазначив голова правління СК "Універсальна" Олексій МУЗИЧКО.

Довідка УНІАН. Страхова компанія "Універсальна" працює на страховому ринку з травня 2002 року.

За підсумками січня-червня 2011 року компанія зібрала страхових платежів на суму 113,877 млн. грн., страхові виплати склали 34,362 млн. грн.

За даними компанії, на 1 липня її основними акціонерами були Whiteford Limited - 53,71%, Goldman Sachs - 10,54%, Emerging Europe Growth Fund, LP, керований Horizon Capital, - 10,65%, Genesis - 9,89%.

У кінці вересня Антимонопольний комітет України дозволив ЄБРР придбати більше 25% акцій СК "Універсальна".