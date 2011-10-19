Розгляд проекту бюджету-2012 буде складним - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що завтрашній розгляд Верховною Радою проекту бюджету на 2012 рік у першому читанні буде складним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

О.ЄФРЕМОВ не виключив того, що проект бюджету наступного року розглядатиметься не лише у другому, але і в третьому читанні. Але, у той же час, він висловив сподівання, що до другого читання проект бюджету буде якісно допрацьований з Тим, щоб його прийняти у другому читанні і в цілому як закон.

О.ЄФРЕМОВ запевняє, що не відповідають дійсності заяви представників опозиції про те, що щодо ряду соціальних статей буде зменшено фінансування.

"У бюджеті з усіх питань, по усіх виплатах, особливо в соціальній сфері, у нас стоять плюси, і це говорить про те, що не по одній статті соціальних виплат у нас не заплановано зменшення", - підкреслив він.