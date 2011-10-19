Мінфін розмістив індексовані ОВДП на 954,68 млн. грн.

Міністерство фінансів України 18 жовтня розмістило індексовані облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 954 млн. 682 тис. грн.

Про це повідомляють на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, були розміщені облігації з датою погашення 24 вересня 2014 року і прибутковістю 8,22% річних.

Як повідомляв УНІАН, уряд України своєю постановою №1011 від 28 вересня 2011 року розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п'яти) і довгостроковими (понад п'ять років) облігаціями з індексованою вартістю, під час погашення яких враховують зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує первинному розміщенню і погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Купонний період складає 6 місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні і юридичні особи.