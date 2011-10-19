Янукович підписав закон про зміни у держбюджет-2011

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення зміни у статтю 9 Закону "Про державний бюджет України на 2011 рік" (про уточнення положень).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада України ухвалила 7 жовтня.

Він передбачає статтю 9 Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" викласти в такій редакції: "Встановити, що у 2011 році державні гарантії надаються Кабінетом міністрів України на суму 15 000 000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань по запозиченнях суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектора економіки".

Порядок і умови надання державних гарантій встановлює Кабінет міністрів.

Державна служба автомобільних доріг України, суб'єкти господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів, і суб'єкти господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і реалізації інфраструктурних проектів, звільняються від зобов'язання подавати забезпечення виконання зобов'язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету, і платити до державного бюджету плату за отримання державних гарантій.

Як зазначили у пояснювальній записці до законопроекту, статтею 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" передбачена можливість надання Кабінетом міністрів України державних гарантій на суму 15 000 000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань з запозичення суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектора економіки. Окрім цього, визначені напрямки, за якими можуть надаватися такі гарантії.

У записці сказано, що на сьогодні Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо надання державних гарантій на суму 15 000 000 тис. грн., з них на суму 11 500 000 тис. грн. вже підписано гарантійні угоди.

У ній зазначили, що оскільки встановленим лімітом державних гарантій неможливо задовольнити в повному об'ємі визначені статтею 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" напрямки, пропонують їх видалити.