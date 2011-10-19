На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0040/8,0090 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0090/8,0130, до 12:00 ціни знизилися до 8,0070/8,0095. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0040/8,0090 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2584/0,2588, до закриття торгів ціни піднялися до 0,2589/0,2593. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,9195 (-0,3055).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3725/1,3865.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,0475/11,0545, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,0670/11,0745. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,0715/11,0825.