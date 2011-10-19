Fitch погіршив прогноз рейтингів України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило з «позитивного» на «стабільний» прогноз за довгостроковими рейтингами дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, Fitch підтвердив довгостроковий РДЕ на рівні «B» і короткостроковий РДЕ на рівні «B».

При цьому рейтингове агентство підтвердило рейтинг країнової стелі України на рівні «B».

«Баланс ризиків, які стоять перед Україною, тепер більшою мірою відображається «стабільним» прогнозом, із урахуванням зростання вартості суверенних зовнішніх запозичень, а також пов`язаних із ним побоювань щодо зовнішнього фінансування», - зазначають експерти Fitch.

Рейтингове агентство нагадало, що рейтинги з прогнозом «позитивний» були присвоєні Україні в липні 2011 року. З тих пір Fitch знизив прогнози зростання світової економіки, й підвищення неприйняття ризику інвестором ослабило багато валют ринків, що розвивалися, по відношенню до долара США.

Також Fitch раніше зазначав, що поєднання впливу обмінного курсу нацвалюти на сталеливарну промисловість і внутрішні політичні ризики роблять Україну більш уразливою, ніж більшість ринків, що розвиваються, у період погіршення зовнішніх умов.

Крім того, експерти рейтингового агентства говорять, що на Україну тиснуть зовнішні ризики фінансування, при цьому країна має високий валовий зовнішній борг у 77% ВВП.

Крім цього Fitch підкреслює, що програма співробітництва України з МВФ припинена ще в березні.