ПриватБанк встановив в центрі Харкова «щасливу» монету 3 333 копійки. Як передає кореспондент УНІАН, поява нової пам`ятки в столиці Слобожанщини, яка готується до прийому Євро-2012, зобов`язана неординарній події - відкриттю нового відділення ПриватБанку, яке стало 3 333-м у національній мережі обслуговування найбільшого банку країни і 150-м у Харкові.

Як заявив під час відкриття відділення генеральний заступник голови правління ПриватБанку Юрій ПІКУШ, цей зручний і оснащений передовими, навіть за європейськими мірками, технологіями банківський офіс у центрі міста, будинку легендарного «Держпрому», в першу чергу стане «соціальним» банківським відділенням. Нове відділення знаходиться поруч із обласним управлінням Пенсійного фонду, в ньому пенсіонери зможуть отримати необхідну допомогу, консультації, відкрити собі пенсійний рахунок або картку, отримати пораду і підтримку від банкірів.

«Це наше ювілейне відділення, як ви помітили, оформлено незвично, творчо, разом із нашими клієнтами-пенсіонерами, - зазначив Ю.ПІКУШ. - Справа в тому, що ПриватБанк вже не перший рік проводить акцію, в якій пенсіонери можуть виставити у відділеннях свої творчі роботи, це робить наші відділення трохи «людянішими», яскравішими, добрішими».

За словами керівника Харківського ГРУ ПриватБанку Андрій ТЕРЕЩЕНКА, з початком футбольного європершості, це та інші відділення ПриватБанку стануть ще й «футбольними». У рамках підготовки фінансової інфраструктури міста до прийому Євро-2012, в Харкові вже працює 150 відділень ПриватБанку, а до кінця року відкриється ще 10. Відділення зможуть не тільки обслуговувати клієнтів на найвищому рівні, вільно спілкуючись англійською, а й здивувати європейських гостей міста «просунутими» технологіями, електронними послугами і навіть незвичайними пам`ятниками.

«Сьогодні все місто готується до Євро-2012, але крім будівництва спортивних об`єктів та інфраструктури, дуже важливо забезпечити всім сучасні банківські послуги, щоб уболівальникам і гостям Євро було комфортно в Харкові, - сказав А.ТЕРЕЩЕНКО. - Крім якісного банківського обслуговування, ми хочемо зробити свій внесок і у культурний розвиток цього дивовижного міста, встановивши саме тут перший пам`ятник монеті».

Таким чином, підкреслили представники ПриватБанку, з новим банківським відділенням у Харкові з`явилася ще одна визначна пам`ятка - символічна «щаслива монета» номіналом 3 333 копійки. Перший в Україні «пам`ятник» монеті встановлений перед входом у відділення. Як стверджують нумерологи, ще в стародавньому Єгипті таке поєднання цифр вважалося символом кристала вогню, проявом духу народження нового в небесних сферах. Число 3333 приносить досягнення в кар`єрі і успіх у фінансових справах. За давніми переказами, якщо до нього додати ще одну трійку - наприклад, три рази пройтися по величезній бронзової монеті або тричі підстрибнути, можна «зарядити» себе на майбутнє фінансове благополуччя, успішність в кар`єрі та бізнесі. Що першими й зробили учасники церемонії відкриття 3 333-го відділення ПриватБанку.

За даними прес-лужби банку, з початку 2011 р. мережа філій та відділень ПриватБанку в Україні збільшилася на 150 одиниць. До кінця року банк обіцяє відкрити ще 56 відділень, а в 2012 р. банк планує збільшити свою мережу на 200 відділень.

Довідка УНІАН. ПриватБанк - найбільший український банк і лідер роздрібного банківського ринку. Щодня послугами банку в Україні користуються більше 1,5 млн. осіб. За даними на 1 жовтня 2011 р., обсяг залучених ПриватБанком депозитів громадян досяг 55,4 млрд. грн. Портфель споживчих кредитів банку складає 23,9 млрд. грн. Через карти та рахунки ПриватБанку свою пенсію отримують більше 2 мільйонів українських пенсіонерів, більше 1,5 мільйонів осіб користується пільговими пенсійними депозитними програмами банку.

Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн. корпоративних та роздрібних клієнтів в 12 країнах світу, серед яких - Росія, Грузія, Латвія, Італія, Португалія, Китай, Великобританія, Кіпр, Німеччина, Іспанія, Казахстан. У 2011 р. в рейтингу 1000 провідних банків світу британського журналу The Banker ПриватБанк посів 369 сходинку, зміцнивши свої позиції з 416 місця в 2010 р.