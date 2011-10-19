В Україні грошова маса у вересні скоротилася на 0,6%, монетарна база – на 2,3%

В Україні грошова маса у вересні 2011 року скоротилася на 0,6% (з початку року збільшилася на 10,4%) - до 660,3 млрд. грн., монетарна база - на 2,3% (з початку року зросла на 3,8%) - до 234,3 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у вересні залишався майже без змін, а з початку року збільшився на 12,8%, - до 466,9 млрд. грн. У т.ч. депозити юридичних осіб зросли на 1,6% (із початку року - на 17%) - до 166,2 млрд. грн., депозити фізичних осіб скоротилися на 0,9% (із початку року збільшилися на 10,6%) - до 300,7 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень у вересні зріс на 1,3% (із початку року - на 9,3%) - до 791,6 млрд. грн. У т.ч. обсяг залишків по кредитах юридичним особам зріс на 2% (із початку року - на 13,4%) - до 589,4 млрд. грн., по кредитах фізичним особам скоротився на 0,7% (із початку року - на 1,1%) і становив 202,2 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками у вересні скоротився на 2,1% (із початку року збільшився на 3,8%) – 189,9 млрд. грн., а з початку року збільшився на 6%.

Обсяг коррахунків банків у вересні скоротився на 9,5% (і початку року - на 12,8%) - до 14,6 млрд. грн. Норматив обов`язкових резервів становив 13,9 млрд. грн., із яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 11,1 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку у вересні скоротився на 42,8% (із початку року збільшився в 2,3 раза) - до 6,3 млрд. грн.

У вересні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 10,1 млрд. грн., із початку року – 158,6 млрд. грн.

Обсяг операцій НБУ з рефінансування банків у вересні становив 2 млрд. грн. (із початку року – 6 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.