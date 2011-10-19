Реформування підрозділів не призведе до необгрунтованого скорочення кадрів – Захарченко

Реформування територіальних підрозділів не призведе до необгрунтованого скорочення кадрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив голова відомства Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час селекторної наради.

«Необгрунтоване скорочення працівників не відбудеться. Оптимізація регіональних підрозділів спрямована на збереження в структурі високопрофесійних фахівців, які будуть здатні працювати над підвищенням ефективності роботи служби», – зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

В процесі реформування 482 територіальних органи ДПСУ, а також 27 регіональних, будуть скорочені на 81 – до 374 інспекцій. А державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі відповідно реорганізуються в державні податкові служби.

В.ЗАХАРЧЕНКО наголосив, що скорочення регіональних органів не погіршить умов обслуговування платників податків.

«На базі ліквідованих держподаткових інспекцій будуть утворені відділення міжрайонних і об`єднаних державних податкових інспекцій, які надаватимуть всі необхідні для платників послуги. Жодних незручностей платники не відчують», – зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.