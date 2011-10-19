Україна може приєднатися до угоди про технічні регламенти в рамках ЄврАзЕс

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вивчити можливість приєднання України до угоди про технічні регламенти в рамках ЄврАзЕс.

Як повідомив журналістам прес-секретар розділу глави Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це М.АЗАРОВ заявив на розширеному засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕс у Санкт-Петербурзі.

За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, йдеться про технічні регламенти здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Він зазначив, що єдині регламенти сприятимуть спрощенню і полегшенню ведення бізнесу учасниками ринку.