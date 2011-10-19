Fitch переглянув прогноз з рейтингів 9 українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло з «позитивного» на «стабільний» прогноз щодо рейтингів дев`яти українських банків і підтвердило рейтинги цих банків.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, ці рейтингові дії йшли за переглядом з «позитивного» на «стабільний» прогнозу щодо довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті.

У повідомленні зазначається, що зміна прогнозу щодо рейтингів «Укрсиббанку», «Укрсоцбанку», банку «Форум», «ПроКредит Банку» (Україна), «Правекс-банку», «ВТБ Банку» (Україна) і «Корпоративного та Інвестиційного Банку Креді Агріколь» відображає зменшення вірогідності підвищення країнової стелі України («B») після перегляду прогнозу щодо суверенних рейтингів. «Країнова стеля України, яка відображає трансфертний ризик і ризик конвертації, стримує довгострокові РДЕ банків в іноземній валюті, оскільки обмежує ступінь, яким підтримка з боку мажоритарних іноземних акціонерів цих банків може враховуватися в їх рейтингах. Довгострокові РДЕ банків у національній валюті «B+» також враховують країнові ризики України» - йдеться в повідомленні Fitch.

Також повідомляється, що зміна прогнозів щодо рейтингів «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», які перебувають у державній власності, відображає думку Fitch про те, що здатність держави надати їм підтримку в разі потреби залишається обмеженою, про що свідчать суверенні довгострокові РДЕ на рівні «B».