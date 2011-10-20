Щорічна компенсація за базування ЧФ Росії повинна становити 39,4 млн.грн.- АРК

Щорічна компенсація регіонам Кримської автономії за базування на їх території Чорноморського флоту Росії повинна становити не менше 39,4 млн. грн., вважає Міністерство фінансів Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму.

«При цьому наразі в проекті державного бюджету на 2012 рік Міністерством фінансів України закладено компенсацію лише бюджетам Феодосії (1,8 млн. грн.) і Сімферопольського району (0,5 млн. грн)», - сказано в повідомленні. Кримський Мінфін вважає, що гроші повинні отримувати ще 10 регіонів автономії.

Методика розрахунку втрат місцевих бюджетів перебуває в стадії затвердження в Кабінеті міністрів України. «Проте в запропонованій редакції документа передбачено розрахунок втрат тільки по земельних ділянках із проведеною грошовою оцінкою. Враховуючи, що більшість земельних ділянок ЧФ РФ знаходяться за межами населених пунктів, грошова оцінка по них не проводилася. На дані цілі необхідно 3,3 млн. грн.», - заявили в кримському уряді.

У повідомленні йдеться, що для отримання дотації з держбюджету на компенсацію втрат доцільно провести грошову оцінку цих ділянок за рахунок залучення коштів спецфонду з охорони та раціонального використання земель.

«При достатньо невеликих витратах бюджети регіонів можуть отримати значні суми компенсації. Так, у Бахчисарайському районі при витратах на грошову оцінку в 46,7 тис. грн. розрахункова сума щорічної компенсації становитиме 479 тис. грн., у Джанкойському районі - 12,5 тис. грн. і 114,4 тис. грн., Ленінському районі - 2,9 млн. грн. і 27 млн. грн. і так далі», - підкреслили в Радміні Криму.

Частина коштів - на співфінансування витрат буде передбачена субвенція у розмірі 450 тис. грн. - буде виділена з республіканського бюджету на найближчій сесії кримського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ у квітні 2010-го домовилися про продовження перебування російського флоту в Криму до 2042 року в обмін на 30-процентну знижку в ціні російського газу для України впродовж десяти років.