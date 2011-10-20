Міжбанк: відкриття торгів - 8,0030/8,0080 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0030/8,0080 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2541/0,2546, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,9450/10,9535. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3686/1,3688 (середа — 1,3795/1,3797). У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter