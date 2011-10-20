ВР внесла зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (№8521).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 264 із 410 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Як повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННИК, визначено чотири групи підприємців, які зможуть працювати на спрощеній системі.
За його словами, до першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн., які не мають найманих осіб та сплачують від 10 до 100 грн. на місяць податку і займаються торгівлею на ринках і наданням побутових послуг.
До другої групи підприємців, до яких застосовується спрощена система, належать фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн. грн. і мають право наймати 10 осіб. Для таких підприємців сплата податку визначена на рівні від 20 до 200 грн.
До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу, який не перевищує 3 млн. грн., та кількістю найманих осіб до 20 чоловік. Ці підприємці мають сплачувати податок на рівні 3% чи 5% в залежності від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність.
За словами В.ХОМУТИННИКА, до четвертої групи належать підприємці чи юридичні особи, обсяг доходу яких не перевищує 5 млн. грн., і вони можуть наймати 50 осіб. Вони сплачуватимуть податок на рівні 3% чи 5%.
Як сказав голова комітету ВО, таким чином, обсяг доходу збільшений від 2 до 6 разів для всіх груп підприємців порівняно з нині діючими нормами, а податок знижений «фактично удвічі у порівнянні з тими умовами, які є сьогодні».