Азаров: ЗВТ СНГ дозволить Україні збільшити ВВП на 2% та прибутки бюджету до 9,5 млрд. грн.

Дія зони вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД дозволить Україні у 2012 році збільшити ріст ВВП майже на 2% і прибутки бюджету до 9,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Уже в 2012 році Україна може істотно збільшити зовнішньоекономічний товарообіг і отримати додатковий ріст ВВП на рівні, як ми прогнозуємо, приблизно 2%. За нашими підрахунками, додаткові прибутки держбюджету тільки за перший рік угоди можуть дати близько 9,5 млрд. грн."., - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив надію, що угода про зону вільної торгівлі буде ратифікована членами СНД до кінця поточного року і почне діяти у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у ході засідання голів урядів країн СНД в Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Того ж дня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив надію, що підписана угода про зону вільної торгівлі у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

Угоду про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан Молдова і Киргизія.

Не підписали угоду Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.