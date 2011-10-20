Дефіцит бюджету ПФ у 2011 році може скласти 21 млрд. грн. – Тігіпко

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду (ПФ) за підсумками 2011 року може скласти 21 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

"Цього року розраховуємо (дефіцит бюджету ПФ - УНІАН) 17,8 млрд. грн., думаю, буде 21 млрд. грн., це близько 2% ВВП", - зазначив він.

Уряд прогнозує, що у 2013 році рівень дефіциту бюджету фонду складе близько 2 млрд. грн. - 0,3% ВВП, повідомив С. ТІГІПКО.

За його словами, з 2013 року, коли буде практично досягнуто бездефіцитний рівень бюджету ПФ, можна буде вводити другий рівень пенсійної системи - накопичувальний. Очікують, що у разі його введення, у 2013 році в економіку надійдуть додатково 3,6 млрд. грн., а в 2020 році - мінімум 36 млрд. грн.

Проте, як зазначив віце-прем'єр-міністр, на сьогодні існують ризики введення накопичувальної системи пенсійного страхування, а саме - розрив з відрахуваннями у солідарну систему, оскільки частина коштів спрямовуватиметься до накопичувальних фондів.