В Україні створено сайт щодо зловживань під час проведення держтендерів

В Україні створений спеціалізований інтернет-ресурс Партнерства "За чесні державні закупівлі" щодо зловживань під час проведення державних тендерів.

Як повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова секретаріату Партнерства "За чесні державні закупівлі" Алла ВОЛОШИНА, сайт www.integrity.pp.ua починає функціонувати сьогодні, 20 жовтня.

Він дозволить усім громадянам і представникам бізнесу заявляти про зловживання, допоможе громадським організаціям моніторить тендери. "До тебе залізли в кишеню - розкажи про це усе, зараз і швидко. Це - наш ресурс", - сказала А.ВОЛОШИНА.

"Справа у тому, що в Україні слова "корупція" і "тендер" - це слова-синоніми, щорічні втрати складають близько 40 млрд. грн., і це наші з вами гроші, це третина усіх грошей, які обертаються в системі державних закупівель", - сказав президент ТЕ "ТОРО" контактної групи в Україні Transparency International Олексій ХМАРА.

За його словами, сайт інтерактивний, там можна буде обговорювати проблему, вести блог, там проводитимуть тренінги експертів з проведення закупівель та ін. При цьому заявити про корупцію можна за допомогою "червоної кнопки" на сайті. "Інформація заноситься в загальну базу, після чого формується загальна сума зловживань у різних напрямах. Ми так сформували систему, що можемо відстежувати зловживання в категоріях, до прикладу, освіта, медицина, держслужбовці, місцевий рівень, всеукраїнський... Умовно кажучи, вводите прізвище відомого політика - і якщо хоч раз у житті він попадався на корупції при закупівлях, ви побачите усі суми, скільки було вкрадено", - сказав О.ХМАРА.

За його словами, при тому, що ресурс можна назвати "народним реєстром хабарників і корупціонерів в тендерних закупівлях", неперевірена інформація у базу не потрапляє. Ресурс гарантує анонімність джерела, але і вимагає правдивості факту.

Приміром, як і на сайті "Вікілікс", тут обов'язковим є посилання на джерело, внесення у базу копії документу, який підтверджує, що факт відбувся. "По-друге, ми самі проводитимемо невеликі внутрішні розслідування, де з'ясовуватимемо, чи мав місце факт, чи це просто сусід "за межу", умовно кажучи. А по-третє, ми паралельно робитимемо звернення у правоохоронні органи, цю обов'язкову умову, так зване повідомлення про злочин, і 10-денне реагування на наш факт порушення проблеми. Їх відповіді ми також розміщуватимемо, щоб люди могли побачити, що думає про це держава, і що громадськість.", - сказав О.ХМАРА.

За його словами, завдяки ресурсу наступного року його реалізатори зможуть заощадити для України мінімум 400 млн. грн. "Ми очікуємо, що на кінець року на ресурсі буде зареєстровано понад 300 експертів, які щодня займаються питаннями держзакупівель і зможуть консультувати громадян. Очікуємо, що протягом року з'явиться як мінімум 200 конкретних випадків корупції різного рівня в організації держзакупівель, і ми знаємо, що вже 50 таких випадків ми напрацювали, узагальнили і ввели в нашу базу", - сказав О.ХМАРА. За його словами, ресурс допоможе тому, щоб винні у корупції відповіли.

Довідка УНІАН. Партнерство "За чесні державні закупівлі" є постійно діючим об'єднанням неурядових організацій, ЗМІ, бізнес-організацій, аналітичних центрів і індивідуальних членів. Метою партнерства є зниження рівня корупції у сфері держзакупівель. Об'єднання також бере участь у реформуванні тендерного законодавства України та ін.