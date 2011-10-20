Місія МВФ прибуде до України 25 жовтня — Альєр

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 25 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні МВФ, яке має у розпорядженні УНІАН, з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА.

"Місія МВФ відвідає Україну в період з 25 жовтня по 4 листопада для продовження дискусій у контексті другого перегляду програми за угодою "стенд-бай" і консультацій за 2011 рік у Статті IV Статей Угоди МВФ" - повідомив М.АЛЬЄР.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. дол. Термін дії програми 2,5 роки. Гроші залучають під ставку 3,5% річних.

Серед вимог, які висуває МВФ до України, коригування тарифів на газ і теплопостачання.