Угода про ЗВТ з ЄС може бути підписана окремо від угоди про асоціацію - Акімова

Угода про зону вільної торгівлі з ЄС може бути парафована, а потім підписана окремо від угоди про асоціацію.

Про це у коментарі УНІАН заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

"Ми сподіваємося на парафування. Я думаю, що цей документ може бути парафований", - сказала І.АКІМОВА.

Відповідаючи на питання кореспондента про те, чи може угода про ЗВТ бути виділена з загальної угоди про Асоціацію і підписана окремо, І.АКІМОВА відповіла: "На мій погляд, документ може бути підписаний тільки щодо зони вільної торгівлі".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна і Європейський Союз погоджували основні параметри торгової частини угоди про асоціацію.

За словами комісара ЄС з питань торгівлі Карела Де ГУХТА, це дозволить завершити технічні переговори щодо угоди про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі, до кінця року

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі повинна стати частиною угоди про асоціацію, переговори про яку сторони почали у 2007 році.