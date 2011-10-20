Fitch переглянуло на "стабільний" прогноз за рейтингами 6 українських компаній

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло з "позитивного" на "стабільний" прогноз за рейтингами шести українських компаній вслід за змінами суверенних рейтингів України.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, проведені такі рейтингові дії щодо українських компаній:

DTEK Holding Limited - довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний». Рейтинг продовжує стримуватися суверенною стелею України «B»; короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B»; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний»; пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг поворотності активів «RR4»; короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B»; національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «стабільний»; національний пріоритетний незабезпечений рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)».

Metinvest B.V. - довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний». Рейтинг продовжує стримуватися суверенною стелею України «B»; короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B»; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний»; пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг поворотності активів «RR4»; короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B»; національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «стабільний»; національний короткостроковий рейтинг підтверджений на рівні «F1 + (ukr)».

Ferrexpo Plc - довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний». Рейтинг продовжує стримуватися суверенною стелею України "B"; короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B». Крім того, були підтверджені пріоритетний незабезпечений рейтинг Ferrexpo в іноземній валюті і пріоритетний незабезпечений рейтинг випуску гарантованих облігацій Ferrexpo Finance plc. на рівні «B» з рейтингом поворотності активів "RR4".

MHP S.A. - довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний». Рейтинг продовжує стримуватися країновою стелею України "B"; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз «стабільний»; пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг поворотності активів «RR4».

ВАТ «Миронівський хлібопродукт» (дочірня компанія в 99,9-процентній власності MHP SA) - довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний». Рейтинг продовжує стримуватися стелею країни України "B"; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз «стабільний»; національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «стабільний».

Kernel Holding SA - довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний». Рейтинг продовжує стримуватися країновою стелею України "B"; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз «стабільний»; національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «стабільний».

Нагадаємо, Fitch Ratings змінило з «позитивного» на «стабільний» прогноз за довгостроковими рейтингами дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті.