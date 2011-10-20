Російський рубль з серпня впав на 10%, на його підтримку витрачено 14 млрд. дол.

Москва. Російський рубль з серпня впав на 10%, на його підтримку витрачено 14 млрд. доларів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив заступник голови Центрального Банку РФ Олексій УЛЮКАЄВ в Держдумі.

«Фактично відбулася плавна девальвація приблизно на 14% з серпня, потім відкат, в результаті - приблизно 10%. Це обійшлося порівняно невеликими витратами з резервів - 14 млрд. дол., у той час як в 2008 році вони були значно більшими - 130 млрд. дол. », - сказав О.УЛЮКАЄВ.

За його словами, частка валютних депозитів населення в російських банках не змінилася, незважаючи на девальвацію.

Крім цього, він повідомив, що Банк Росії до кінця року розраховує приступити до інвестування резервів в австралійський долар.

«Контрагенти відібрані. Я підписав угоди», - сказав О.УЛЮКАЄВ.

Він зазначив, що також ЦБ РФ продовжить нарощувати частку золота в міжнародних резервах.