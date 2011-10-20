ЄС хоче заборонити рейтинговим агентствам публікувати прогнози щодо кризових країн

Єврокомісар із внутрішніх ринків Мішель БАРНЬЄ має намір у законодавчому порядку заборонити міжнародним рейтинговим агентствам за певних обставин публікувати прогнози щодо кризових країн, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформацію Financial Times Deutschland, у розпорядженні якої опинився попередній проект закону.

У документі, зокрема, пропонують наділити європейське відомство з нагляду за ринками цінних паперів ESMA правом тимчасово забороняти рейтинговим агентствам виступати з оцінками платоспроможності.

Йдеться про країни, що ведуть переговори про надання фінансової допомоги Європейським фондом фінансової стабільності (EFSF) або Міжнародним валютним фондом (МВФ). Заборона має запобігти зниженню рейтингу "в невідповідний момент", що може обернутися "негативними наслідками для фінансової стабільності держави і мати дестабілізуючий вплив на світову економіку". Європейські політики давно висловлюють невдоволення рейтинговими агентствами. У Брюсселі вважають, що прогнози не завжди правильно відображають ситуацію, що склалася. У результаті зниження кредитних рейтингів окремих країн на ринках посилюється тиск на державні облігації і погіршуються умови фінансування.

Критики звертають увагу на те, що в прогнозах йдеться, як правило, тільки про проблеми і недоліки, що призводить до посилення негативного ефекту. Крім того, європейські політики незадоволені тим, що на ринках домінують три агентства, які діють в англо-американському просторі. Тому лідери низки країн ЄС неодноразово виступали з вимогою створити європейське рейтингове агентство.

Зокрема, в липні цього року М.БАРНЬЄ вперше публічно закликав заборонити присвоювати суверенні кредитні рейтинги країн, які отримують міжнародну фінансову допомогу. Нинішній документ, очевидно, став продовженням цієї ініціативи.

Почати обговорення ініціативи М.БАРНЬЄ в Брюсселі мають намір до кінця листопада, відзначає агентство Reuters. Після внесення поправок остаточне рішення мають затвердити всі країни ЄС і Європейський парламент. Експерти вважають, що після проходження необхідних процедур новий закон набуде чинності не раніше осені 2012 року, повідомляє Newsru.