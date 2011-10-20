Україна опустилася із 149 на 152 місце в рейтингу Doing Business 2012

Україна опустилася із 149 на 152 місце згідно з рейтингом «Ведення бізнесу - 2012: ведення бізнесу в прозорішому світі» (Doing Business 2012), який містить оцінки нормативно-правового регулювання, яке безпосередньо впливає на діяльність місцевих компаній в економіках 183 країн.

Так, згідно з новим звітом, підготовленим Міжнародною фінансовою корпорацією і Світовим банком, уже дев`ятий рік підряд Східна Європа і Центральна Азія випереджають решту регіонів у поліпшенні нормативно-правового регулювання діяльності підприємців.

При цьому наголошується, що Україна відстає за темпом реформування від інших країн в Європі і Центральній Азії.

Україна зайняла 152 місце із 183 економік, які оцінювалися у звіті «Ведення бізнесу, - 2012». Це нижче за торішній, коли країна була на 149 рядку рейтингу.

Так, Україна внесла зміни до законодавства в частині врегулювання комерційних спорів і збільшення ефективності виконання умов контрактів. Також була спрощена система оподаткування - стала для компаній менш витратною завдяки перегляду й уніфікації податкового законодавства, зниженню ставок податку на прибуток, а також уніфікації відрахувань на соціальне забезпечення. Зміни в законодавство про банкрутство і виконань судових рішень надали більше гарантій для кредиторів. Україна також відмінила вимогу для отримання дозволу на придбання нового корпоративної печатки, спростивши процедуру відкриття підприємства. Водночас, дещо ускладнено процедуру міжнародної торгівлі через введення додаткових перевірок під час митного оформлення.

«Оскільки рівень конкуренції за інвестиції зростає на глобальному рівні, ми спостерігаємо прискорення темпів реформ з метою поліпшення бізнес-клімату, - відзначив директор Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР. - Україна зробила деякі позитивні кроки, але інші країни рухаються швидше. Щоб відновити довіру інвесторів, Україні слід вжити рішучіших і послідовніших заходів з поліпшення податкової, митної і регуляторної політики, а також у сфері забезпечення виконання контрактів і прав інтелектуальної власності».

У розрізі 10 показників, на яких ґрунтується загальний рейтинг легкості ведення бізнесу, Україна займає наступні позиції із 183 країн: відкриття бізнесу - 112 місце (118 місце в 2011 році); отримання дозволів на будівництво - 180 місце (182); підключення до систем енергопостачання - 169 місце (169); реєстрація власності - 166 місце (165); отримання кредиту - 24 місце (21); захист прав інвесторів - 111 місце (108); сплата податків - 181 місце (181); міжнародна торгівля - 140 місце (136); забезпечення виконання контрактів - 44 місце (44); закриття бізнесу - 156 місце (158).