На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9980/8,0030 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0030/8,0080, на 12:00 ціни знизилися до 7,9995/8,0035. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень - 7,9980/8,0030 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2541/0,2546, на 12:00 ціни піднялися до 0,2549/0,2553. На час закриття торгів ціни досягли максимуму 0,2557/0,2560. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,2685 (+0,3490).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3686/1,3688, а на 15:00 виросли до 1,3798/1,3800.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,9450/10,9535, на 12:00 ціни пішли вгору 10,9925/11,0020. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,0280/11,0390.