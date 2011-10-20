Одеські підприємці виступають за передачу ринків у комунальну власність

Одеські підприємці виступають за передачу ринків міста у комунальну власність. Про це на прес-конференції в УНІАН заявили представники одеських ринків «Північний», «Малиновський» і «Старокінний», а також авторинку «Успіх».

«В Одесі, за даними інвентаризації 2009 року, зареєстровано 53 ринки, 27 з них не мають документів, що встановлюють право. Це ринки – фантоми», - заявила представник ринку «Старокінний», голова Асоціації роботодавців підприємств торгівлі і громадського харчування «Фортеця» Наталія ШАРАПОВА.

За словами підприємців, вони за власні кошти створили торгові точки, і за їх оренду адміністрації ринків збирають орендну плату. При цьому, у багатьох таких адміністрацій немає ані документів, що встановлюють право, ані законних підстав на збір оренди.

Тому підприємці вважають за доцільне передачу таких ринків у комунальну власність міста, що дозволить встановити прийнятну орендну плату, а також збільшити надходження до бюджету.

Так, за словами депутата Одеської міської ради Сергій БОВБАЛАНА, на одному з одеських ринків орендна плата з 2003 року по 2008 рік зросла у 28 разів - з 1 долара до 28 доларів.

«Виявилося, що і цей ринок, і більшість інших – це просто вкрадені ринки, на яких люди абсолютно сторонні видають себе за господарів ринку, і просто грабують людей, а держава нічого не робить для того, щоб якимсь чином це регламентувати», - сказав С.БОВБАЛАН.

У свою чергу, представник ринку «Малиновський» Світлана РОГАЧОВА заявила, що їх ринок був переданий у комунальну власність, і на сьогодні для них є актуальним питання як узаконити торгові місця, які створені за кошти підприємців, і узаконити існування самих ринків.

Учасники прес-конференції наголосили на бездіяльності обласної і міської влади у вирішенні питань підприємців.