Угода про ЗВТ з Євросоюзом значно виходить за межі традиційних домовленостей - експерт

Керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ вважає, що угода про Зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом значно виходить за межі традиційних домовленостей, які стосуються відміни торгових бар`єрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам.

«Загалом ця угода матиме три найважливіших компоненти для української економіки, а саме, це: домовленості про вільну торгівлю товарами, домовленість про вільну торгівлю послугами, і як мені видається, цей компонент матиме найбільш потенційно позитивний вплив на українську економіку. І третій компонент - це інституційна апроксимація, якщо говорити дуже просто, то це впровадження в українську регуляторну практику відповідних правил і регуляцій, звичайно не в повному обсягу, але, тим не менше, в рамках наших домовленостей, які сьогодні діють у європейському світі», - наголосив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Введення тих чи інших норм, які сьогодні діють у Європейському Союзі, наголосив експерт, вирівнюють умови регулювання в Україні і в ЄС.

«Це позитив для інвесторів, які хочуть прийти в Україну, а з іншого боку, ці норми є фактично відпрацюванням кращих практик, що склалися в регулюванні того чи іншого сектору. Ми розуміємо, що для українського бізнес клімату це надзвичайно важливо», - наголосив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що Зону вільної торгівлі не варто розцінювати як механізм обміну якимись матеріальними благами.

«Зона вільної торгівлі - це домовленість про певні принципи співпраці, і як ми скористаємося цим можливостями залежить і від української держави і, звичайно, від українського бізнесу, адже, зрештою, на світовому ринку все вирішується в процесі конкурентної боротьби, а виграти конкурентну боротьбу можна лише запропонувавши свої товари і послуги за прийнятною ціною і відповідної якості», - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ і комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ завершили переговори про Зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

На думку А.КЛЮЄВА, це відкриває шлях до завершення переговорів з підготовки і підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.