Податківці виявили понад 2 тисячі підприємців, які платили зарплати в «конвертах»

Через рекламні оголошення про вакансії податківці знайшли 2 тисячі підприємців, які платили своїм працівникам більше, ніж декларували у звітах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, за словами заступника голови ДПС Олександра КЛИМЕНКА, в рамках виконання програми подолання «тіньової» зайнятості податкова служба проглянула більше 6 тисяч оголошень у ЗМІ, в яких юридичні та фізичні особи запрошували фахівців на роботу. У кожному третьому випадку сума запропонованої зарплати відрізнялася від вказаної у податкових деклараціях.

«Це один із методів, як можна встановити реальну зарплату. Наприклад, один з дніпропетровських підприємців офіційно виплачував працівникам 400 грн. Однак в оголошенні про наявні вакансії сума запропонованого доходу була дещо інша – 1,2 тис. грн. Звичайно, такі протиріччя викликають відповідні запитання у податківців», – підкреслив О.КЛИМЕНКО.

Загалом з початку року податківці вивели з «тіні» понад 170 тисяч осіб. З них 98 тисяч – наймані працівники, які працювали без трудових угод, понад 44 тисячі громадян зареєстрували свою підприємницьку діяльність, а 28 тисяч осіб подали декларації про отримані доходи та сплатили майже 11 млн. грн. податку.

Податківець зазначив, що ДПС і надалі вживатиме всіх можливих заходів для залучення до оподаткування тих, хто приховує доходи.

«Місцеві бюджети сьогодні на дві третини складаються з податку на доходи фізичних осіб. Ці кошти витрачаються на нагальні потреби громади, на інфраструктуру міст та інших населених пунктів. І ми будемо робити все, аби у громад ці гроші були. Якщо треба буде читати всі рекламні оголошення – будемо читати», – зазначив О.КЛИМЕНКО.

Він додав, що цього року громадянам направлено 200 тисяч персональних повідомлень з проханням задекларувати свої доходи.