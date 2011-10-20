Держмитслужба проведе конференцію з питань співробітництва ЄС та України

Державна митна служба наступного року прийме регіональну конференцію з питань митного співробітництва країн Європейського Союзу та України в рамках Східного партнерства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, з такою ініціативою виступив голова Держмитслужби Ігор КАЛЕТНИК на форумі в рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство» в м. Краків (Польща).

«Проведення такого заходу стане підтвердженням обраного Україною євро-інтеграційного курсу і дозволить визначити напрями взаємодії у митних та транскордонних питаннях», - сказав І.КАЛЕТНИК.

Українська ініціатива отримала підтримку голів митних відомств Великобританії, Польщі, Угорщини та гендиректора Всесвітньої митної організації Куніо Мікурія. Конференція пройде під егідою Всесвітньої митної організації, ЄС та України.