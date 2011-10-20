Клюєв: модернізація відносин вигідна не тільки Україні, але й усім країнам СНД

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ заявляє, що модернізація правил торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав вигідна не тільки Україні, але й усім країнам СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра України, про це він заявив сьогодні у Брюсселі.

За словами А.КЛЮЄВА, підписаний учора в Санкт-Петербурзі договір про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД жодним чином не суперечить з досягнутими домовленостями з ЄС про створення зони вільної торгівлі.

Виступаючи в Європейському парламенті, А.КЛЮЄВ зазначив, що вже багато років між країнами СНД аналогічні угоди існували в двосторонньому порядку - між Україною і Росією, Україною та Молдовою, Росією та Білоруссю тощо.

«Тобто, окремі угоди в рамках СНД діють вже досить тривалий час», - сказав він.

За словами А.КЛЮЄВА, договір про вільну торгівлю в рамках СНД було підписано ще в першій половині 90-х років, але він так і не діяв належним чином.

У зв`язку з цим, зазначив перший віце-прем`єр-міністр України, було прийнято рішення зібрати ці всі окремі угоди в один договір, ретельно його опрацювати, грунтуючись на сучасних реаліях, і підписати.

У свою чергу, Член Європейської Комісії з питань торгівлі Карел де ГУХТ також не бачить протиріч у підписаному документі в рамках СНД і створенням зони вільної торгівлі України-ЄС.

«Ми повинні відзначити, що всі країни СНД вже співпрацюють в зоні вільної торгівлі, і зараз вони оновили цей договір. Я не бачу ніяких проблем», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у ході засідання голів урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Того ж дня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що підписана угода про зону вільної торгівлі у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

Угоду про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Не підписали угоду Азербайджан, Туркменістан.

Довідка УНІАН. Україна та ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі має стати складовою частиною угоди про асоціацію, переговори про яку сторони розпочали у 2007 році.

Сьогодні, 20 жовтня, Україна і Європейський Союз узгодили основні параметри торгової частини угоди про асоціацію.