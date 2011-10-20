Рахункова палата вважає дуже оптимістичними макропоказники держбюджету-2012

Рахункова палата України (РПУ) вважає дуже оптимістичними макропоказники, на підставі яких проведено розрахунки у законопроекті «Про державний бюджет України на 2012 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови РПУ Олександр ЯРЕМЕНКО сьогодні в ході обговорення проекту бюджету в сесійній залі Верховної Ради.

«Проект державного бюджету України на 2012 рік розроблено на підставі достатньо оптимістичних макроекономічних показників, що несе ризики його виконання», - сказав він.

За словами О.ЯРЕМЕНКА, прогноз зростання реального ВВП у 2012 році на рівні 5%, що більше від прогнозу зростання ВВП на 2011 рік, буде складно виконати, враховуючи експортоорієнтованість економіки України і загальносвітове уповільнення зростання економіки, зокрема країн – основних партнерів України.

Крім того, за інформацією Рахункової палати, прогноз показника інфляції, закладений в урядовому проекті на рівні 7,9%, є одним з найнижчих за останні декілька років. Досягти цього показника в умовах світової тенденції зростання цін на продукти харчування є завданням достатньо складним.

Ще одним ризиком проекту держбюджету Рахункова палата назвала державні запозичення України, більшу частину яких становлять валютні запозичення, що несе істотні валютні ризики.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Верховна Рада України прийняла до розгляду урядовий проект державного бюджету України на 2012 рік.

Довідка УНІАН. У проекті держбюджету на 2012 рік, який Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради, дефіцит бюджету, порівняно з плановим показником на 2011 рік, скорочується на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Прогнозний показник дефіциту державного бюджету на 2012 рік планується встановити на рівні 1,7% ВВП, при цьому прогнозний номінальний ВВП становить 1,505 трлн. грн.

У 2012 році уряд має намір профінансувати з держбюджету дефіцит НАК «Нафтогаз України» на рівні 12 млрд. грн. і дефіцит Пенсійного фонду – на 2,2 млрд. грн.

З урахуванням викладеного, дефіцит державних фінансів України у 2012 році планується на рівні 2,5% ВВП, що відповідає умовам Міжнародного валютного фонду для продовження програми співпраці за програмою stand-by.

Доходи держбюджету в 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити на 12,8% - до 337,557 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., зокрема, витрати загального фонду – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Наступного року планується повернути видані з держбюджету кредити на 12,336 млрд. грн., надати – на 12,437 млрд. грн.

Держбюджет-2012 розраховано, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.