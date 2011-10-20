Держрезерв має намір створити електронні бази обліку за рахунок додаткових коштів держбюджету

Держрезерв має намір створити електронні бази обліку за рахунок додаткових коштів державного бюджету. Про це повідомив голова Державного агентства резерву України Олексій ЛЕЛЮК, коментуючи ухвалення парламентом закону № 9233 про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо Держрезерву), повідомила УНІАН прес-служба відомства.

«Додаткові бюджетні кошти Держрезерв витратить на перевірки підприємств і створення електронних баз обліку», - говориться в повідомленні.

За словами О.ЛЕЛЮКА, додаткові бюджетні асигнування будуть витрачені на створення, підтримку і обслуговування електронних програм щодо юридичного документообігу. «Це необхідно зробити, враховуючи обсяг претензійно-позовної роботи нашого юридичного відомства, і ту кількість судів, яка ініційована Держрезервом з метою повернення в державну скарбницю незаконно вилучених коштів. Зараз у судах розглядається близько 60 справ за позовами Держрезерву», - нагадав О.ЛЕЛЮК.

Крім того, на думку керівника відомства, збільшення асигнувань загального фонду держбюджету України на 2011 рік дасть можливість погасити заборгованості з оренди приміщень (60 тис. грн.), оплати комунальних послуг, телефонних переговорів (37 тис. грн.), які накопичувалися більше року.

Голова Держрезерву заявив, що в результаті ухвалення цього закону Держрезерв зможе не лише погасити комунальні борги, а, перш за все, створити системи електронного контролю мобрезерву і юридичної документації, вдосконалити систему перевірок підприємств, що стане бар`єром для корупційних схем.

У відомстві нагадали, що Верховна Рада 18 жовтня 2011 року ухвалила проект закону № 9233 від 30 вересня 2011 р. про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо Держрезерву). Проектом закону передбачається збільшення асигнувань загального фонду держбюджету на 2011 р. за статтею «Керівництво і управління у сфері державного резерву» у розмірі 602,2 тис. грн.

Додаткові витрати пропонується покрити за рахунок додаткових надходжень до бюджету податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів у розмірі 602,2 тис. грн.