Відрахування прибутку Нацбанку до бюджету узгоджене з МВФ - Ярошенко

Збереження ще на один рік діючого принципу відрахувань прибутку Національного банку України до державного бюджету узгоджено з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні в кулуарах парламенту.

«Безумовно», - сказав він, відповідаючи на питання, чи узгоджена ця норма з МВФ.

Агентство УНІАН ще у вересні звернулося із запитом до Національного банку України щодо того, як ініційована урядом норма про перерахування прибутку вплине на ступінь незалежності НБУ. Досі відповіді не одержано.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує ще на рік, до 1 січня 2013 року, зберегти систему, за якої Національний банк України авансовими платежами перераховує до державного бюджету України свій прибуток. Це передбачено в урядовому законопроекті «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України і деяких інших законодавчих актів» № 9158, який було сьогодні проголосовано Верховною Радою в першому читанні.

Довідка УНІАН. Влітку 2010 року парламент України ухвалив закон, яким збільшувалася незалежність Національного банку України, зокрема, затверджувався новий порядок розподілу одержаного регулятором прибутку. Так, документом передбачено, що 50% прибутку НБУ мають прямувати до загальних резервів та інших резервів Нацбанку. Відрахування до загальних резервів мають здійснюватися до тих пір, поки їх сума не дорівнюватиме 10% зобов`язань Національного банку. Інша половина прибутку має перераховуватися до державного бюджету України наступного за звітним роком.

Нова норма має набути чинності з 1 січня 2012 року, але уряд у своєму законопроекті №9158 пропонує відстрочити її введення на рік – до 1 січня 2013 року.

В урядовому проекті державного бюджету України на 2012 рік пропонується знизити на 0,7%, порівняно з 2011 роком, суму перерахування Національним банком України коштів до державного бюджету - до 9,6 млрд. грн.