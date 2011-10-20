Мінфін чекає за підсумками 2011 р. інфляцію не вище за прогнозний рівень – 8,9%

Міністерство фінансів України чекає, що показник інфляції за підсумками 2011 року буде в рамках прогнозного рівня – 8,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО в кулуарах парламенту у четвер.

«У нас є всі можливості мати інфляцію у розмірі 8,9% (за підсумками 2011 року – УНІАН)», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

За його словами, цього вдасться досягти завдяки діям уряду і Національного банку.

Коментуючи заяви експертів, які стверджують, що реальний рівень інфляції набагато перевищує офіційні показники, Ф.ЯРОШЕНКО сказав: «Експерти в червні говорили, що у нас інфляція буде цього року 12-13%. Запитайте експертів, вони скажуть, що інфляція буде в рамках запланованого показника».

Міністр також відзначив, що проект бюджету на 2011 рік розрахований на песимістичних макропоказниках, зокрема, рівні зростання реального ВВП – 5%, при тому що в урядовій програмі соціально-економічного розвитку вказано оптимістичний показник – 6,5%.

При цьому Ф.ЯРОШЕНКО зазначив, що міністерство прислухається до прогнозів і рекомендацій міжнародних фінансових організацій та інших інституцій.

«Ми вийдемо на нормальні показники», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, інфляція в Україні у вересні 2011 року порівняно з серпнем 2011 року становила 0,1%, проти грудня 2010 року – 4,2%. Показник інфляції у вересні 2011 року порівняно з вереснем 2010 року становив 5,9%, в січні-вересні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 9%.

Довідка УНІАН. Національний банк України у своєму Макроекономічному огляді (серпень 2011 року) покращив прогноз показника інфляції в 2011 та 2012 рр.

«За оцінками Департаменту економічного аналізу і прогнозування, в 2011 році споживча інфляція може зменшитися до рівня нижче, ніж 10% (інтервал - 9±1%). У 2012 році інфляція знизиться до 7±1%.., з урахуванням нижчого рівня вторинних ефектів від подорожчання сировинних товарів», - говориться в документі, обнародуваному на сайті Нацбанку.

Попередній прогноз інфляції НБУ обнародував в Макроекономічному огляді (травень 2011 року). Тоді регулятор прогнозував інфляцію за підсумками 2011 року на рівні 10±1%, у 2012 році - 8±1%.

Державний бюджет України на 2011 рік було розраховано, виходячи зі зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляція – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).