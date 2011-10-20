Перевірка Мінфіну завершиться завтра - Ярошенко

Комплексна перевірка Міністерства фінансів України завершиться у п`ятницю, 21 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО в кулуарах парламенту в четвер.

«Завтра у нас останній день (перевірки – УНІАН)», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Міністр заявив, що він нормально ставиться до урядової перевірки у відомстві, і повідомив, що він був ініціатором проведення перевірки.

«Кожен орган центральної влади має перевірятися», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він відзначив, що вважає позитивним проведення перевірки.

Як повідомляв УНІАН, з 3 жовтня у Мінфіні почалася комплексна перевірка. В ній беруть участь всі профільні відомства: Держфінінспекція, Рахункова палата, Держказначейство, Державна податкова служба, а також Служба безпеки України.