Яценюк: до позову про скасування паспортів при обміні валют приєдналися ще близько 1000 позивачів

До поданого народним депутатом України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ позову до Національного банку України про скасування паспортизації валютно-обмінних операцій приєдналася ще близько тисячі позивачів.

Про це А.ЯЦЕНЮК заявив УНІАН у четвер.

Сьогодні, за його словами, відбулося перше засідання суду з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом лідера партії «Фронт Змін», народного депутата А.ЯЦЕНЮКА щодо скасування постанови Національного банку України про паспортизацію валютно-обмінних операцій.

Суд також зобов`язав Нацбанк до 13 жовтня опублікувати оголошення про оскарження постанови НБУ №278, якою встановлено, що валютно-обмінні операції здійснюються лише за умови пред`явлення паспорта.

До справи на боці А.ЯЦЕНЮКА приєднується Асоціація українських банків, яка представляє інтереси 107 банків. У клопотанні про залучення АУБ до справи зазначається, що нові правила проведення валютно-обмінних операцій є обов`язковими для виконання банками, тому рішення у цій справі може безпосередньо вплинути на їх права і обов`язки.

Суд відмовився зупиняти дію постанови Нацбанку про паспортизацію валютно-обмінних операцій до завершення розгляду справи і ухвалення рішення. Він мотивував це рішення недостатністю доказів того, що постанова НБУ завдає очевидної шкоди правам, свободам і інтересам громадян України.

Лідер «Фронту Змін» оскаржив це рішення в Київському апеляційному адміністративному суді.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютно-обмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначену суму працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).