У Греції парламент затвердив програму бюджетної економії

Парламент Греції остаточно затвердив програму із введення жорстких економічних заходів у країні. В рамках нових заходів влада Греції збільшить податки і скоротить заробітну плату, передає Reuters.

Після вжиття даних заходів Греція одержить черговий транш кредитів, які утримують країну від дефолту.

За прийняття програми жорстких заходів проголосували всі депутати правлячої соціалістичної партії, за винятком одного.

У Греції тривають безпорядки. Вони почалися після мирних демонстрацій проти введення заходів жорсткої економії.

Учора на демонстрацію в Афінах вийшли десятки тисяч людей, які протестують проти нового закону, проект якого нині обговорюється в парламенті, – під час жорстоких зіткнень в Афінах загинула людина.

Десятки людей звернулися по медичну допомогу, після того, як сотні анархістів атакували демонстрацію комуністів, яка зібралася біля будівлі парламенту.

Поліція розгонила акцію протесту сльозогінним газом.