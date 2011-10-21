Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0005/8,0055 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що продовжується, – 8,0005/8,0055 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2547/0,2552, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,9910/10,9995.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3741/1,3743 (четвер - 1,3686/1,3688).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.