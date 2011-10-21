НБУ надав 20 жовтня овернайт на 30 млн. грн.

Національний банк України (НБУ) 20 жовтня ц.р. надав овернайт на 30 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Кошти надані одному банку під 9,25% річних.

Мобілізаційні операції в цей день Нацбанк не проводив.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 3,783 млрд. грн., при цьому середньозважена процентна ставка склала 20,5%, в т.ч., за кредитами овернайт - 20,4%.

Як повідомлялося, обсяг мобілізаційних операцій, проведених Нацбанком за січень-вересень 2011 року, склав 158,6 млрд. грн., обсяг рефінансування - 6 млрд. грн.