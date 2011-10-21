НБУ надав 20 жовтня овернайт на 30 млн. грн.
12:25, 21 жовтня 2011Фінанси
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Національний банк України (НБУ) 20 жовтня ц.р. надав овернайт на 30 млн. грн.
Про це повідомляється на сайті Національного банку.
Кошти надані одному банку під 9,25% річних.
Мобілізаційні операції в цей день Нацбанк не проводив.
Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 3,783 млрд. грн., при цьому середньозважена процентна ставка склала 20,5%, в т.ч., за кредитами овернайт - 20,4%.
Як повідомлялося, обсяг мобілізаційних операцій, проведених Нацбанком за січень-вересень 2011 року, склав 158,6 млрд. грн., обсяг рефінансування - 6 млрд. грн.
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