У вересні зафіксовано збільшення цін 80% товарів споживчого кошика - НБУ

Висока питома вага продовольчих товарів у структурі індексу споживчих цін (ІСЦ) стримувала підвищення ІСЦ, проте ціни 80% товарів споживчого кошика збільшилися.

Про це йдеться в експрес-оцінці інфляції (вересень 2011 року), розміщеній на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, зміна ІСЦ у вересні становила 0,1% (-0,1% за вирахуванням сезонного чинника) порівняно з 2,9% у вересні минулого року, що й визначило істотне уповільнення інфляції в річному вимірі (до 5,9% порівняно з 8,9% у серпні).

Також зазначається, що, як і в попередні 3 місяці, істотно вплинули на зміну ІСЦ чинники пропозиції (зміна небазового ІСЦ – "мінус" 0,8%, внесок у зміну ІСЦ - "мінус" 0,3 п. п.).

Зростання небазового ІСЦ у річному виразі сповільнилося до 3,6% (17,1% - у червні). За рахунок високого урожаю серед компонентів небазового ІСЦ у вересні найбільше знижувалися ціни на овочі і фрукти ("мінус" 11,6% і "мінус" 3,2% відповідно). Висока внутрішня пропозиція за наявності ставок експортного мита зумовила зниження цін на крупи і борошно. Таким чином, сирі продукти в річному вимірі подешевшали на 3,1% ("мінус" 0,9% за місяць). Адміністративні ціни також знижувалися ("мінус" 0,8% - зміна за місяць, внесок в ІСЦ - "мінус" 0,1 п. п., річні темпи становили 12,8%) внаслідок падіння цін на цукор.

Зростання базового ІСЦ другий місяць поспіль становить 0,8% (внесок в ІСЦ — 0,4 п. п.). 0,5 п. п. зростання базового ІСЦ зумовлене подорожчанням продуктів харчування з високим ступенем обробки.

Незважаючи на зміцнення номінального ефективного обмінного курсу гривні, вузький базовий ІСЦ зріс на 0,5%, проте річні темпи збільшення непродовольчої інфляції залишаються низькими (3%).

В НБУ зазначають, що в річному вимірі базова інфляція продовжила уповільнення (до 8,1%) і наблизилася до цільового значення на кінець 2011 року 7,9% (згідно з меморандумом з МВФ).

Прискорення місячних темпів збільшення Індексу цін виробників (ІЦВ) (1,2% у вересні порівняно з 0,5% у серпні і 0,1% у липні) пов`язане з підвищенням цін на електроенергію на 4,6%.

Це, на думку НБУ, зумовило прискорення річних темпів зростання ІЦВ до 21,3%.