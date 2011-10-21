Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0040-8,0110 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0005/8,0055, до 12:00 звузився спред 8,0020/8,0040. До закриття торгів цінові рівні піднялися 8,0040/8,0110 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2547/0,2552, до 12:00 ціни виросли до 0,2550/0,2553. До закриття торгів ціни досягли максимуму 0,2558/0,2562. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,2901 (+0,0216).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3741/1,3743, а до 15:00 виросли до 1,3800/1,3801.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9910/10,9995, до 12:00 ціни пішли вгору 10,9950/11,0020. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,0445/11,0580.