НБУ почав процедуру ліквідації «Соцкомбанку»

Національний банк України своєю постановою №371 від 20 жовтня відкликав з 21 жовтня банківську ліцензію, а також ініціював процедуру ліквідації ПАТ "КБ "Соцкомбанк".

Про це йдеться у повідомленні НБУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, з 21 жовтня припинені повноваження тимчасового адміністратора, Правління (Ради директорів), Наглядової ради і зборів акціонерів КБ "Соцкомбанк".

Ліквідатором банку призначена службовець Національного банку - начальник відділу банківського нагляду управління НБУ в Одеській області Наталія ХОРОЛЕНКО.

Довідка УНІАН. КБ "Соцкомбанк" заснований у 2003 році.

На 1 липня 2011 року 79,8798% акцій банку належали "Hertensteegh B.V".

Національний банк України своєю постановою від 20 жовтня 2010 р. №465 ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ "Комерційний банк "Соцкомбанк" з 21 жовтня 2010 р. до 21 квітня 2011 р.

22 квітня НБУ продовжив дію тимчасової адміністрації у банку на три місяці - до 21 липня 2011 року.

21 липня НБУ продовжив дію тимчасової адміністрації у банку до 21 жовтня 2011 року.