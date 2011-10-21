Україні остаточно вдалося закрити три основних спірних питання щодо ЗВТ – експерт

Генеральний директор АЦ "БЕСТ" Валерій ГЛАДКИЙ вважає, що в ході переговорів у Брюсселі 19-20 жовтня першому віце-прем’єрміністру України Андрію КЛЮЄВУ вдалося остаточно закрити три неузгоджені питання щодо підготовки угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом.

Про це В. ГЛАДКИЙ заявив у своєму коментарі, переданому УНІАН.

Зокрема, він зазначив, що остаточно закриті питання про відміну імпортних мит на автомобілі, збереження експортного мита на насіння соняшника, а також досягнута домовленість про те, що Україна не надаватиме гарантії і не нестиме фінансову відповідальність за припинення постачань газу в країни ЄС.

"Завершення технічних переговорів щодо ЗВТ - хороша новина для влади. Текст угоди про ЗВТ буде готовий до саміту УКРАЇНА-ЄС у грудні 2011 р. Що з ним робити далі - це політичне рішення", - сказав експерт.

Крім того, він підкреслив, що Україна сьогодні намагається уникнути патової ситуації з підписанням угоди про асоціацію, що включає створення ЗВТ, і розглядає можливість підписання політичної і економічної частини документу окремо один від одного.

Нагадаємо, що ЄС розглядає Угоду ппо ЗВТ як невід'ємну частину Угоди про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА 20 жовтня висловила думку, що Угода про зону вільної торгівлі з ЄС може бути парафована, а потім підписана окремо від угоди про асоціацію.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію, переговори про яку сторони почали у 2007 році.