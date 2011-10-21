ЄС готовий спростити роботу українських компаній у сфері послуг

Брюссель. Європейський Союз готовий спростити роботу українських компаній у сфері послуг на своїй території.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомив один з головних переговірників України, директор Департаменту зовнішніх економічних відносин Міністерства аграрної політики і продовольства України Тарас КАЧКА.

Зокрема, за його словами, окремі країни-члени ЄС вимагали, щоб директори українських компаній, які працюють у сфері послуг і створюваних на території ЄС, були громадянами цих країн або принаймні мали в них посвідку на проживання.

«У нас 4 країни запроваджували такі обмеження, дві з них нині поміняли вимоги в більш ліберальний бік - це Естонія і Словаччина. Австрія і Фінляндія, на жаль, залишили свої обмеження, але це традиційно консервативні країни, вони навіть усередині ЄС дуже консервативні в цьому плані», - сказав Т.КАЧКА.

Крім того, за його словами, Україні вдалося добитися від ЄС зобов`язання не заважати українським компаніям, що надають послуги, при делегуванні ними в країни ЄС своїх представників без створення представництва.

«Це означає, що українська компанія, яка надає ті чи інші послуги, може делегувати сюди людину, це називається четвертий спосіб поставок послуг, коли людину відправляють сюди без створення тут представництва», - сказав переговірник.

«Звичайно, це стосується насамперед високотехнологічних сфер і сфер, в яких потрібна освіта. Але для нас це теж позитив, тому що це пропозиція більша, аніж пропозиція, яку надає ЄС в рамках Дохійського раунду переговорів СОТ. Плюс починали ми з того, що за четвертим способом поставок ЄС спочатку пропонував повернутися до цього питання через 10 років, а зараз у нас є чималий список професій, представники яких зможуть як делеговані персони приїжджати до Європи, надаючи послуги від імені українських компаній», - зазначив Т.КАЧКА.

Серед таких професій він назвав, зокрема, юристів, які працюють у компаніях, що надають юридичні послуги з українського законодавства західним компаніям.

Термін перебування делегованих осіб залежно від професії встановлено на період від 6 місяців до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявили в Брюсселі про те, що сторонам вдалося погодити всі ключові положення угоди про вільну торгівлю, яке стане частиною угоди про асоціацію з ЄС.