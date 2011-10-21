Україна і Куба мають вагомий потенціал для збільшення товарообігу - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що нинішній обсяг торгівлі між Україною та Кубою не відповідає реальним можливостям сторін та має вагомий потенціал для зростання.

Про це він заявив під час українсько-кубинського бізнес-форуму в Гавані, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми приїхали для того, щоб значно активізувати наші торговельно-економічні відносини», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Україна, підкреслив Президент, надає важливого значення подальшому розвитку двосторонніх відносин з Кубою, з якою нас поєднують багаторічні дружні зв’язки та успішне співробітництво.

«Маю надію, що мій візит на Кубу дозволить консолідувати досягнуті здобутки та створити передумови для переведення українсько-кубинських відносин на якісно новий рівень взаємовигідного партнерства», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він також звернув увагу на те, що зараз Куба вдосконалює національну модель економіки і вже має на цьому шляху позитивні зрушення. «На мій погляд, це є сприятливим фактором для розширення присутності українських та кубинських підприємств на ринках наших країн», - додав Президент.

Глава держави також висловив сподівання, що плідна робота українсько-кубинського бізнес-форуму сприятиме нарощуванню двостороннього товарообігу між Україною та Кубою та збільшенню інвестицій в економіку обох країн.