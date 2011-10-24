Тенденція росту процентних ставок по депозитах продовжиться до кінця року - експерт

Як демонструє сьогоднішня ситуація, тенденція росту процентних ставок по депозитах в українських банках продовжиться і до кінця поточного року.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталія СИНЯВСЬКА.

На її думку, "ставки по депозитах, найімовірніше, ростимуть планомірно".

Як зазначила Н.СИНЯВСЬКА, найбільший ріст ставок нині спостерігається на "короткі" гроші, тобто у короткострокових вкладах на 1-3 місяці. Це пов'язано, передусім, з нестачею грошових ресурсів у банківській системі України, вважає вона.

За інформацією експерта, за період з 17 по 21 жовтня ситуацію на ринку депозитів фізичних осіб сформувало чергове збільшення депозитних ставок у банках. Процентні ставки по вкладах у гривні склалися такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 12% річних (середня - 7,1%); 3 місяці - від 5,2 до 14% (середня - 10,67%); 6 місяців - від 7,5 до 14,7% (середня - 11,98%);12 місяців - від 10 до 15,5% (середня - 13,14%).

Н.СИНЯВСЬКА повідомила, що ставки по депозитах у доларах США до кінця минулого тижня склалися такі: на термін 1 місяць - від 1,0 до 5,75% річних (середня - 3,53%); 3 місяці - від 1,6 до 7,75% (середня - 4,89%); 6 місяців - від 1,6 до 8,25% (середня - 5,69%); 12 місяців - від 2,75 до 9% (середня - 6,36%). По вкладах у євровалюті ставки такі: на термін 1 місяць - від 0,5 до 4,5% річних (середня - 2,5%); 3 місяці - від 0,5 до 6,75% (середня - 3,31%); на 6 місяців - від 1,0 до 7,25% (середня - 3,87%); 12 місяців - від 1,4 до 7,75% (середня - 4,49%).